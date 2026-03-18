Noite quente no Secret Story: Sara provoca e Liliana explode em lágrimas

De madrugada, no Secret Story 10, Sara entra no quarto e provoca Liliana com um tom calmo e irónico, criticando a postura da concorrente ao fumar cigarros já usados durante a fase de contenção, lembrando ainda que a filha está a assistir. Inicialmente, Liliana responde com ironia, mas rapidamente perde a paciência e dispara uma série de insultos contra Sara. A concorrente mantém-se impassível, com o olhar de “mean girl”, enquanto Liliana avisa, aos gritos, que a partir de agora Sara será transparente para si. Pouco depois, em lágrimas nos braços de Hélder, Liliana confessa que preferiria lavar sanitas sujas a continuar a conviver com Sara, revelando a vontade de abandonar a casa.