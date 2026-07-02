No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Isabel Figueira comentam o ressonar de Sara no "Big Brother Verão".
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Noites no "Big Brother Verão" dão que falar. Concorrente agita concorrentes com noites em branco
- Dois às 10
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