Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada”

Mal terminou o Especial do Secret Story 10, as emoções vieram ao de cima. Liliana não conseguiu conter as lágrimas e mostrou-se profundamente arrependida por ter nomeado Diogo, admitindo que a sua decisão estratégica acabou por não correr como esperava.

A concorrente reconheceu que a jogada “saiu furada”, revelando fragilidade num momento em que a pressão do jogo começa a intensificar-se.

No jardim, Hugo partilhou a sua convicção de que Sara será salva, enquanto a própria concorrente assumiu que, a partir de agora, será inevitável a formação de grupos dentro da casa mais vigiada do país. A divisão entre os concorrentes parece, assim, cada vez mais evidente.

Também Luzia viveu momentos de grande tensão. Numa conversa com Ana, confessou que, se não estivesse a partilhar cama com Sara, já teria tomado uma posição mais firme no conflito recente. No entanto, a proximidade física deixa-a indecisa sobre como agir.

A carga emocional acabou por ser demasiado pesada. Luzia emocionou-se ao lamentar a rapidez com que tudo se tornou tão intenso. Mais tarde, no confessionário, não conteve as lágrimas e revelou acreditar que será Diogo o concorrente a abandonar o Secret Story 10.

A noite ficou ainda marcada pela fragilidade de Eva. Em conversa com a Voz, a concorrente assumiu o receio de ver o namorado expulso, confessando que o medo da separação pesa cada vez mais.

Com as nomeações a mexerem com os ânimos e as alianças a tornarem-se mais claras, o Secret Story 10 entra numa fase decisiva, onde as emoções estão à flor da pele e qualquer decisão pode mudar o rumo do jogo.