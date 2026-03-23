Na Gala do Secret Story 10, Liliana, Eva, João, Ariana, Norberto e Diogo nomeiam quem querem ver fora da casa mais vigiada do país. Tal como os restantes colegas, as escolhas foram feitas com base na estratégia.
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Nomeações ao rubro: com o fim a cada vez mais próximo, a estratégia está em alta
- Secret Story
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