Durante uma dinâmica do Secret Story 10, Norberto declarou-se a Catarina. Veja o momento.
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Norberto declara-se a Catarina à frente de todos: «É a minha luz... estou apaixonado»
- Secret Story
- Há 2h e 27min
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