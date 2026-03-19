Norberto já não quer nada com Catarina? «Nem me fales mais nesse nome»

Uma conversa inesperada voltou a abalar o ambiente dentro do Secret Story 10. Hélder e Hugo contaram a Norberto que Catarina esteve envolvida com João e o concorrente não escondeu a desilusão com o que acabou por descobrir.
Hélder e Hugo decidiram contar ao concorrente que Catarina terá estado envolvida com João antes de entrar no programa. A reação não tardou e Norberto mostrou-se completamente desiludido, admitindo que se sentiu enganado.
Irritado com a situação, o concorrente desabafou com Ricardo João e explicou que Catarina lhe tinha garantido que nunca teve nada com nenhum concorrente da casa, acrescentando que chegou mesmo a jurar pelos pais. Ricardo João mostrou-se solidário com Norberto e confessou que ficou satisfeito por não ter investido na concorrente.
Mais tarde, Jéssica juntou-se à conversa e acabou por comentar a situação com Sara, admitindo que considera injusto Catarina não poder defender-se neste momento.
No confessionário, Norberto mostrou-se profundamente desiludido e garantiu que, para ele, Catarina já faz parte do passado, numa altura em que as relações dentro da casa continuam cada vez mais frágeis.