No Secret Story 10, Norberto não tem dúvidas a cerca do seu segredo: «É mais apetecível».
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Norberto não tem dúvidas sobre o seu segredo: «É o mais apetecível»
- Secret Story
- Há 3h e 50min
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