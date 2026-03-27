Norberto surpreende Sara com elogios inesperados e deixa a concorrente sem palavras

No Secret Story 10, durante o Especial, os concorrentes participam numa dinâmica em que recebem mensagens que têm de completar e entregar a um colega. Ariana escolhe Norberto e diz: “Gostava que soubesses que és mais genuíno”, deixando o concorrente agradecido pelas palavras.

De seguida, Norberto tira uma nova frase e decide entregá-la a Sara, aproveitando o momento para lhe dirigir vários elogios. No entanto, a situação ganha outro peso quando a Voz intervém e lança uma pergunta inesperada: “Então e a Catarina?”, deixando o ambiente na casa em suspenso.