Notícia de última hora: Um concorrente desrespeitou a Voz e vai ser severamente castigado

No Última Hora do Secret Story 10, Nuno Eiró revelou que Hugo desrespeitou as ordens da Voz e, por isso, vai ser severamente castigado, no Especial de hoje, com Cristina Ferreira.

Recorde o que aconteceu na última gala:

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por confrontos acesos, revelações bombásticas e uma expulsão carregada de emoção. João esteve no centro da ação, o segredo de Pedro foi exposto e Ricky acabou por abandonar a Casa.

A noite começou com tensão dentro da Casa mais vigiada do País. Ricardo João e Ana protagonizaram um momento aceso, com a concorrente a chamar-lhe «atrasado» durante uma discussão. Minutos depois, numa outra VT exibida, Ricardo João reagiu e acusou Ana de ter «uma grande lata», deixando claro que o clima entre os dois está longe de ser pacífico.

Mas o momento mais delicado da gala envolveu João. Pela primeira vez, o concorrente foi confrontado no confessionário com a relação que manteve com Catarina antes da entrada no programa. Ambos entraram na Casa a fingir que não se conheciam, apesar de terem vivido um alegado envolvimento amoroso no passado.

Recorde-se que o segredo de Catarina é «Um concorrente da casa partiu-me o coração», enquanto João esconde «Sou o agente secreto do público». Durante a conversa com Cristina Ferreira, João assistiu às imagens do casting de Catarina e não hesitou em negar parte das declarações. Sublinhou que nunca assumiram uma relação e que não foi ele quem virou costas. «Fomos os dois à nossa vidinha», afirmou, visivelmente surpreendido com o que ouviu.

Se a noite já estava intensa, tornou-se ainda mais explosiva com a revelação do segredo de Pedro. Depois de reunir pistas numa dinâmica de grupo, João carregou no botão dos segredos e desvendou a frase «Mudei de sexo». A convicção foi crescendo ao longo da semana, com conversas entre João, Diogo e Jéssica, e até comportamentos de Pedro, como o facto de nunca se mostrar no banho, foram amplamente comentados entre os colegas.

A revelação trouxe também um momento menos feliz. A Voz exibiu imagens de uma conversa em que Hugo fez uma piada considerada inadequada sobre a mudança de género, imitando um cão a «marcar território». Confrontado por Cristina Ferreira, o concorrente justificou que estava a repetir uma anedota do pai. A Voz deixou então um aviso sério à Casa, reforçando que há comportamentos que não são aceitáveis e apelando à reflexão dos concorrentes sobre o peso das palavras.

A gala terminou com mais um momento marcante: Ricky foi o concorrente expulso da noite. Na casa, a mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas ao perceber que o marido não regressaria à Casa, protagonizando uma despedida emotiva que comoveu o público e poderá ter denunciado o seu segredo («O pai da minha filha está na casa»).

Com personalidades fortes, estratégias bem definidas e segredos cada vez mais expostos, o Secret Story 10 entra agora numa nova fase. Depois de uma noite tão intensa, fica a pergunta: que impacto terão estas revelações no equilíbrio da Casa?