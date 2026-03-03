Nova pista! A parede do jardim sussurrou aos concorrentes e deixou a casa virada do avesso

No Secret Story 10, os concorrentes foram surpreendidos com uma pista. No jardim, ouviram uma música que os deixou muito confusos. Depois, sussurros surgiram na parede. Veja tudo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar o Secret Story 10. A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!