Nova pista deixa casa em alvoroço e levanta suspeitas sobre Ana e Luzia

Uma nova pista deixada pela Voz voltou a agitar o Secret Story 10. Um estendal com lingerie pendurada surgiu na porta giratória da sala e rapidamente os concorrentes começaram a construir teorias, com as suspeitas a recaírem sobretudo sobre Ana e Luzia.

Na porta giratória da sala surgiu um estendal com várias peças de lingerie penduradas, deixando os concorrentes intrigados e prontos para desvendar mais um segredo.

As primeiras suspeitas recaíram sobre Ana e Luzia. Eva e João acreditam que a pista poderá estar relacionada com Ana, apontando o facto de a concorrente usar frequentemente vestidos e apostar em penteados que consideram típicos de cabaret.

Já Diogo tem outra teoria. O concorrente acredita que a pista pode estar ligada a Luzia, justificando a sua suspeita com o facto de ela viver perto de um cabaret. A revelação apanhou Eva de surpresa, que quis saber como é que o namorado tinha conhecimento desse detalhe. Foi então que Diogo admitiu que já tinha estado nesse local.

Também Jéssica começou por considerar que Ana poderia ser a dona do segredo. No entanto, acabou por afastar essa hipótese e, no confessionário, apresentou de forma bem-humorada várias razões que, na sua opinião, apontam antes para Luzia como a concorrente que poderá esconder um segredo relacionado com a lingerie.

Com novas pistas a surgirem a qualquer momento, as teorias multiplicam-se e os concorrentes continuam determinados a descobrir quem esconde o mistério.