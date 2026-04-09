Nova pista deixa concorrentes em alerta! Jéssica quase acerta num dos segredos

A manhã começou com revelações inesperadas e novas suspeitas, depois de uma noite que deu que falar entre dois concorrentes.

Após a distribuição das camas definida por Jéssica, Eva e Tiago acordaram lado a lado, despertando curiosidade dentro e fora da casa. No confessionário, ambos partilharam o que sentiram durante a noite, deixando no ar algumas dúvidas.

Pouco depois, uma nova pista surgiu no plasma da sala e voltou a ser Jéssica a destacar-se, ao apresentar a teoria mais certeira e até citar parte de um dos segredos. Determinada, a concorrente analisou as pernas de Tiago e sugeriu que ele, ou alguém próximo, poderá ter passado por um processo de reaprender a andar.

No confessionário, Jéssica admitiu ainda que Ariana também pode estar ligada a essa possibilidade. Já Tiago apontou o dedo a Hugo, garantindo que a reação do colega, ao tentar desviar atenções, levantou ainda mais suspeitas.