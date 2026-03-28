Ao Minuto
19:13
03:05
Música de Eva e Diogo toca na casa enquanto o concorrente está com Ariana em momento íntimo
18:57
Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito
18:05
03:43
Hugo, Jéssica e Sara passados com a postura de uma concorrente: «Não consigo lidar com uma pessoa assim»
17:50
05:26
Alta tensão na casa! Atitude de Ariana leva Ricardo João ao limite: «Olha para mim quando estou a falar para ti»
17:34
Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance
Há 28 min
Mais Vistos
Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito
Há 3h e 42min
03:05
Música de Eva e Diogo toca na casa enquanto o concorrente está com Ariana em momento íntimo
Há 3h e 26min
Notícias
«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance
Há 28 min
Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito
Há 3h e 42min
Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?»
Hoje às 17:34
Opinião
Francisco Monteiro aplaude atitude de concorrente: «Pela primeira vez, vou conseguir elogiar o…»
Ontem às 18:24
«Não dão o mesmo colo à Ariana»: João Ricardo acredita que existe “empatia seletiva” dentro da casa
Ontem às 17:54
Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa»
26 mar, 18:01
EXCLUSIVOS
02:42
Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»
Ontem às 19:18
01:25
«Estou desiludida»: Tia de Diogo assume não concordar com as atitudes do sobrinho
26 mar, 20:01
01:42
O assunto que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento
26 mar, 19:45
03:00
A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação»
26 mar, 18:31
FORA DA CASA
«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance
Há 28 min
05:38
Esta é a opinião de Gonçalo e Margarida do antigo Secret Story sobre a polémica entre Diogo e Eva
Hoje às 16:59
12:26
Catarina recorda envolvimento com João. E a mãe da ex-concorrente também tem algo a dizer
Hoje às 16:42
TVI Reality
02:50
Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações
Ontem às 14:44
03:39
Eva revela posição da família sobre o namoro antes de entrar no Secret Story. João surpreende com resposta de peso
Ontem às 13:55
Outros Sites
"A verdadeira confiança...": Marcia Soares exibe as curvas em biquíni vermelho!
Há 2h e 49min
selfie
Solange Tavares desabafa sobre Nelson Fernandes: "Às vezes, o destino não acontece no momento que esperamos"
Há 3h e 18min
selfie