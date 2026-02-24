VÍDEO SEGUINTE
Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado»

O ambiente na casa do Secret Story 10 continua longe da tranquilidade. Desta vez, foi na cozinha que Luzia decidiu confrontar diretamente Sara, assumindo que compreende que a colega queira passar determinada imagem, mas apontando-lhe um “ar emproado”.

Sara não ficou em silêncio e contrapôs que Luzia poderá estar influenciada por conhecer um outro lado da sua personalidade. Ainda assim, Luzia foi clara: admite que a conhece melhor, mas neste momento apenas vê uma postura de frieza e exibicionismo.

Sem rodeios, Sara confirmou que é assim mesmo e garantiu que Luzia terá de lidar com isso, sobretudo porque continuam a partilhar a mesma cama, um detalhe que tem intensificado o desconforto entre ambas.

Entretanto, noutra frente, Sara questionou Ariana sobre a possibilidade de manterem uma amizade. A resposta foi prudente: a concorrente assumiu que é rancorosa e que precisa de tempo para digerir os acontecimentos recentes.

Também na cozinha, Ana comentou com Eva que sente uma mudança no comportamento de Sara, considerando-a agora mais disponível para ouvir e responder, possivelmente por estar em risco de expulsão no dia seguinte. Eva foi mais longe e afirmou acreditar que Sara procura “momentos de antena”, lembrando que a concorrente nunca escondeu a vontade de se destacar.

Já no regresso à conversa entre Ariana e Sara, Luzia voltou a intervir. Desta vez, de forma irredutível, confessou que até ali tinha tentado ser politicamente correta, mas que já não consegue manter essa postura. Sem hesitar, atirou que não se identifica de todo com Sara.

Com os ânimos cada vez mais exaltados e a expulsão à porta, o Secret Story 10 vive dias de forte tensão, onde cada palavra pode ter impacto direto nas alianças e no rumo do jogo.

Concorrentes de costas voltadas. O verniz estalou na dinâmica e os concorrentes não poupam críticas uns aos outros

A ferver. Luzia exalta-se em direto e usa metáfora de peso para definir Sara e os seus "aliados"

Dia de expulsão: Sara, Caio e Diogo estão em risco e este é o estado de espírito dos concorrentes

Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés

Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10

Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10

