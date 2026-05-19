Novos aliados? Afonso e Pedro Jorge têm noite agitada

Será que estão a surgir dois novos aliados na casa do Secret Story - Desafio Final? Afonso e Pedro Jorge passam horas a conversar e a trocar ideias sobre o que se passa na casa. Os dois parecem entender-se.
Na mesma noite, ficámos a saber o novo leque de nomeados. Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.
AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19
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