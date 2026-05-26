Nufla assume-se desiludida com Pedro Jorge: «Diz que não quer criar expectativas, mas as atitudes dele...»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, assistimos a imagens desta tarde, onde Nufla ficou desfeita em lágrimas depois de Pedro Jorge dizer que «não são amigos». No direto, os dois acabam por voltar a desentenderem-se. Veja tudo o que aconteceu.

Há quatro concorrente em risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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