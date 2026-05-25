Nufla e Liliana discutem e Afonso acusa: «A Liliana é incoerente». Pedro concorda: «Devia ter vergonha»

No Secret Story - Desafio Final, Nufla e Liliana discutem e Afonso acusa Liliana de ser incoerente. Pedro Jorge concorda e os caos instala-se.

Isto acontece após uma gala de emoções fortes, que começou com um frente a frente entre Sara e Hugo, em que os dois pediram justificações um ao outro. Depois, Sara foi confrontada com o que sente por João Ricardo e este viu tudo no confessionário.

Afonso foi o primeiro concorrente a ser salvo pelo público, já Ana foi a concorrente menos votada e que acabou por isso a ser expulsa na gala deste domingo. Importa ainda referir que João Ricardo venceu a prova de imunidade e esta semana não pode ser nomeado.