No «Dois às 10», Flávia esclarece tudo o que aconteceu com Daniela.
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Sobre este vídeo
Nufla fala sobre os conflitos com Daniela Santo: «Cada um deita-se na cama que faz»
- Hoje às 11:40
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Nufla fala sobre os conflitos com Daniela Santo: «Cada um deita-se na cama que faz»
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