Nufla interessada em Pedro Jorge? Liliana revela: «Reparou que ela anda a olhar para ele»

No Secret Story - Desafio Final, no exterior da casa, João Ricardo e Liliana conversam sobre o que aconteceu durante o Especial, em que Pedro Jorge e Nufla foram chamados ao confessionário. Foram mostradas imagens de Pedro Jorge a pedir desculpas a Flávia. Contudo, a concorrente continua a mostrar-se revoltada com as opiniões partilhadas pelo vencedor do SS9.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
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