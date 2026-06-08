Nufla vê reação de Pedro Jorge às suas últimas palavras e faz revelação: «Ele chegou a dizer...»

No «Dois às 10», a primeira entrevista de Flávia após a expulsão do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente reage aos comentários de Pedro Jorge a seu respeito.
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