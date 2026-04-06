«Nunca faltei ao respeito a ninguém aqui»: Ariana desabafa com Diogo sobre Eva

No Secret Story 10, Diogo e Ariana falam a sós no quarto. A concorrente assume que nunca quis problemas com Eva, mas garante que não vai «ouvir e calar». Diogo apoia a amiga. Veja tudo.

Isto acontece após uma gala intensa marcada por uma dupla expulsão. Primeiro, Luzia foi a concorrente expulsa pelos portugueses, numa votação que estava a decorrer desde a passa segunda-feira. Depois, numa votação express apenas durante a gala, Norberto foi o segundo expulso da noite. Houve também uma revelação de segredo, neste caso de Ariana: «Fugi da guerra».

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