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Nuno Eiró repõe a verdade após acusações de Norberto

No Diário do Secret Story – Desafio Final, depois de uma tensão vivida com Catarina Miranda durante a Gala do Secret Story, Norberto juntou-se à namorada de Afonso para deixar tudo em pratos limpos. Durante o momento, Nuno Eiró esclareceu o modelo com que Catarina veio ao Diário, sendo que a jovem veio na qualidade de comentadora e não de apoiante do nomeado.

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