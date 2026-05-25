Nuno Eiró repõe a verdade após acusações de Norberto

No Diário do Secret Story – Desafio Final, depois de uma tensão vivida com Catarina Miranda durante a Gala do Secret Story, Norberto juntou-se à namorada de Afonso para deixar tudo em pratos limpos. Durante o momento, Nuno Eiró esclareceu o modelo com que Catarina veio ao Diário, sendo que a jovem veio na qualidade de comentadora e não de apoiante do nomeado.