No «Dois às 10», Leomarte esclarece relação com Afonso após saída do reality show.
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«O Afonso é o causador da tua desistência?»: Leomarte responde a Cláudio Ramos
- Hoje às 11:22
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