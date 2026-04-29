«Ó, Catarino Mirando!»: com todos aos gritos, Leomarte eleva ainda mais a voz contra Afonso

No Secret Story – Desafio Final, a discussão sobe de tom quando Leomarte perde a paciência com Afonso e eleva ainda mais a voz no meio do caos. Entre gritos e provocações, o concorrente compara-o a Catarina Miranda, numa insinuação de que Afonso a estará a imitar, alimentando ainda mais a tensão dentro da casa.

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