O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?

No Secret Story 10, a prova de resistência continua e a Luzia questiona se os colegas do grupo adversário estão todos a dormir. O Diogo conta quem é que está a dormir referindo que a Sara e o Hugo estão juntos na mesma cama. A Luzia fica em choque estranhando o facto da Sara conseguir dormir com o rapaz depois de ter sido renegada por ele. Mais tarde, encontramos o Diogo a dormir com a Ariana bem perto da cama onde dorme a sua namorada Eva. No outro quarto, encontramos o casal mais recente da casa, Norberto e Catarina aninhados um no outro. O silêncio da noite é interrompido pela Voz que ordena que façam o sinal de consentimento…