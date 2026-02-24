VÍDEO SEGUINTE
O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...»

No Secret Story 10, Luzia nomeou Caio e ficou a sentir-se mal por isso. A concorrente desabafa com Ariana e Hugo sem esconder a atração que sente.

Dez edições depois, o fenómeno Secret Story escreve um novo capítulo na história da televisão portuguesa. A décima edição do reality show da TVI chega com uma Casa completamente transformada, fruto de uma profunda renovação que promete marcar uma nova era no formato.

Após intensas obras, a emblemática Casa renasceu. O espaço foi reinventado de raiz e apresenta-se agora como um ambiente surpreendente, moderno e praticamente irreconhecível para os fãs mais atentos do programa.

Mais do que um simples cenário, a nova Casa assume-se como um verdadeiro mapa interativo. Cada divisão transporta os concorrentes para uma experiência distinta, cada detalhe foi pensado ao pormenor e cada espaço convida à descoberta constante.

Mas as novidades não ficam por aqui. Nesta edição, a Casa ganha vida própria. Observa, escuta, reage e interfere na dinâmica do jogo. As paredes parecem ter ouvidos, uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens e uma cúpula mágica promete revelar verdades escondidas. Há ainda um túnel enigmático que traz pistas vindas de outra dimensão.

Na décima edição de Secret Story, os concorrentes não enfrentam apenas os adversários. Enfrentam também a própria Casa, um espaço inovador que testa limites, desafia emoções e guarda mistérios capazes de mudar o rumo do jogo.

Com receio de ver o namorado expulso esta noite, Eva expõe estratégia para esconder o segredo
O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio?
«Pedrão» explica o porquê da sua alcunha e o estúdio inteiro ri-se
Inacreditável. Hélder foi convidado para participar num reality show da Netflix
As primeiras teorias já começaram a surgir: «Alguém é transexual e daltónico»
Desvendar segredos através do corpo: tatuagens já estão a ser analisadas e os concorrentes mostram-se atentos a tudo
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Em direto, Filipe Delgado faz pacto com Cristina Ferreira. E o momento está a dar que falar

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Discussão no Secret Story! Luzia confronta Sara: «Era mais fácil ser uma borboleta social»

Em direto, Filipe Delgado faz pacto com Cristina Ferreira. E o momento está a dar que falar

Sara e Moisés falam pela primeira vez em público sobre a gravidez. E as revelações surpreendem

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Em direto, Filipe Delgado faz pacto com Cristina Ferreira. E o momento está a dar que falar

Sara e Moisés falam pela primeira vez em público sobre a gravidez. E as revelações surpreendem

Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

Filho de Cristina Ferreira incrédulo com segredo de "Secret Story": "Foi o que ele mais quis perceber"

Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

