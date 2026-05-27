O clima ferveu. Catarina é alvo de acusações por parte dos colegas e não se deixa ficar

No Secret Story - Desafio Final, Catarina começa por ser alvo de picardia por parte de Marisa Susana e de seguida "leva" com Afonso e Pedro Jorge. O clima ferveu e a concorrente subiu o tom e disparou em todas as direções.
Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19
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