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O final mais surpreendente! Veja como terminou a trama dos "Segredos Proibidos"

No Secret Story - Desafio Final, a equipa Azul representa os "Segredos Proíbidos". Uma peça numa alegada escola com algumas das representações da sociedade. O final foi tudo menos o que esperavam e o fairplay existiu. Todos se riram às gargalhadas e aplaudiram de pé.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

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