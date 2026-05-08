O gatilho da saída: a discussão que levou Leomarte a desistir do Desafio Final

No Secret Story - Desafio Final, Leomarte e Afonso envolveram-se numa discussão durante uma dinâmica esta tarde. O desentendimento entre os dois levou Leomarte a abandonar a dinâmica e a tomar a decisão de abandonar o programa. Ao ver o concorrente fazer as malas, Ariana e Luzia tentaram demovê-lo mas não foram bem sucedidas.
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VOTAÇÃO PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 02
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11