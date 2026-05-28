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O Hino do Desafio Final deu que falar e a discussão fez-se sentir na casa

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes vão buscar os instrumentos e começam a tocar, cada um por si, destacando-se João Ricardo com o seu trompete e o Leandro com o seu violino . Catarina, a maestrina, tem a missão de fazer estrofes “ácidas” para os seus colegas. Apesar do caos vivido na Sala, Sara pede para ouvirem Catarina porque senão ninguém se entende.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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