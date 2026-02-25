«O Hugo quer a Eva» Ambiente aquece na casa do Secret Story e "brincadeiras" dão que falar

No Secret Story; já de manhã, o Hugo seca o cabelo com o secador e é alertado pela Voz. Este é o mote para a Eva meter-se com o rapaz que a provoca andando atrás dela com uma toalha. A brincadeira não passa despercebida aos colegas e há quem comente que já viu romances começar por menos. Os dois fazem a cama juntos sempre clima de picardias longe dos olhares do Diogo que esteve sempre no outro quarto.