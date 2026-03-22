No Secret Story 10, Diogo e Eva têm uma conversa longa sobre as atitudes do concorrente e a aproximação desmedida a Ariana. Diogo conta a sua versão a Eva, mas parece estar longe da realidade.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
O momento: Diogo conta a sua versão a Eva. Será que coincide com a realidade?
- Secret Story
- Ontem às 10:51
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:40
O momento: Diogo conta a sua versão a Eva. Será que coincide com a realidade?
Ontem às 10:51
09:09
Nomeações ao rubro: com o fim a cada vez mais próximo, a estratégia está em alta
Há 25 min
01:04
Bruna Gomes em choque com a reação de Hélder ao descobrir a relação de Eva e Diogo: «A mesma reação que a Ariana...»
Há 35 min
04:04
Sob forte ovação, Hélder chega ao estúdio e desvenda o segredo que escondeu na casa
Há 36 min
14:18
Estratégia em cima da mesa e coração de lado. Estas foram as nomeações destes concorrentes
Há 38 min
01:59
Hugo fica em lágrimas e Cristina Ferreira conforta-o: «No final...»
Há 55 min
04:47
Prova de imunidade a toda a velocidade: Ana vence e a reação é de chorar a rir
Há 57 min
05:49
Choque e lágrimas: Hélder é o concorrente expulso e estas são as reações
Há 1h e 4min
02:08
Ninguém acertou. Este é o concorrente expulso, com 25% dos votos
Há 1h e 11min
05:44
Inédito. Confessionário de Ana e Ricardo João deixa todos de queixo caído
Há 1h e 30min
11:09
Protagonistas vs figurantes. Tensão ao rubro na casa entre gritos e acusações
Há 1h e 35min
11:09
«Nunca, nunca, nunca»: Luzia perde a cabeça com Sara e 'arrasa-a'
Há 1h e 35min
03:49
Sara aplica estratégia de peso no momento decisivo: «Existe uma relação entre Diogo e Eva»
Há 1h e 47min
06:06
Quem é o concorrente que provoca mais alergia? Consequência de peso leva a reviravolta importante
Há 1h e 52min
04:37
Flávio Furtado responde ao comentário dos pais de Ariana: «Sabendo que ele tinha uma namorada...»
Há 1h e 56min
04:37
Irritado. Pai de Ariana faz confissão: «Quando souber a verdade vai haver guerra no capoeiro»
Há 1h e 57min