VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim No Secret Story 10, Jéssica chega ao estúdio e abraça a filha sem fim. Secret Story Há 1h e 58min Últimos vídeos Últimos vídeos 05:29 O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim Há 1h e 58min 01:05 A primeira reação de Diogo à vitória de Eva: «Na minha opinião não é justo» Há 1h e 26min 04:01 Ao "longe", Diogo aplaude a vitória de Eva Há 1h e 39min 03:44 Eva vence o Secret Story e as reações de Diogo e Ariana não se fizeram esperar. Veja tudo Há 1h e 46min 05:45 Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações Há 1h e 51min 05:45 Chegou o momento! Eva é a grande vencedora do Secret Story 10 Há 1h e 52min 05:29 Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã Há 1h e 59min 05:10 Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante Há 2h e 11min 04:13 De voz trémula e com as lágrimas nos olhos. Cristina Ferreira faz discurso emocionante: «No fim fica sempre a ternura» Há 2h e 16min 03:00 Chegou a hora de dar o adeus à Voz. Estas é a "carta aberta" dos concorrentes Há 2h e 21min 02:04 Emocionante. Eva e Jéssica enfrentam o derradeiro momento da despedida da casa do Secret Story 10 Há 2h e 25min 02:25 A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica Há 2h e 32min 02:47 Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10 Há 2h e 34min 03:40 Mal chegou a estúdio, Tiago deixou todos boquiabertos com o valor que conquistou Há 3h e 2min 01:03 «São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo Há 3h e 11min 04:15 «Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo Há 3h e 12min