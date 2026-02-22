O primeiro casal do Secret Story 10! Conheça Eva e Diogo

Na gala de estreia do Secret Story 10, conhecemos mais dois concorrentes e aquele que é o primeiro casal desta edição.

Com 23 anos, Diogo é jogador de futebol e natural de Santa Maria da Feira. Extrovertido e falador, assume-se teimoso e determinado.

Deixou o trabalho numa corticeira para apostar na carreira desportiva, porque prefere arriscar a arrepender-se do que não fez. Competitivo por natureza, promete frontalidade e jogo direto no Secret Story.

Formada em Leiria, Eva tem 22 anos e trabalha como terapeuta da fala. Define-se como impossível de ignorar.

Independente e segura, admite ser desorganizada nas tarefas domésticas, mas extremamente focada na vida. Confessa ter défice de atenção e ser mandona. Promete levar humor, energia e autenticidade ao Secret Story.

