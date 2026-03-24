O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»

Este é um momento que a televisão não mostrou. Bruna Gomes, comentadora oficial das galas de domingo, assistiu em direto ao momento em que o segredo de Eva é revelado e toda a casa fica em choque.

Bruna Gomes não deixou de reparar que Diogo, o namorado de Eva, se estava a esconder quando percebeu a reação dos colegas. E faz ainda um comentário: «A outra a fingir que não sabe…»

Veja o vídeo.

VEJA AQUI: Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque