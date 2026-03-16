No Secret Story 10, a cadeira quente do pós gala começou com o tema «Sara e Hugo». Luzia foi a primeira concorrente a falar, e deu os parabéns ao Hugo pelo jogo de confessionário que fez durante a noite. Para a concorrente, Hugo ficou salvo logo a partir do momento em que teve várias interações no confessionário durante a noite. Sara vai mais longe e dá um destaque de peso à «relação» entre os dois, aludindo que está a ser «perfeito».
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«O que eu e o Hugo estamos aqui a fazer é perfeito»: Sara enaltece estratégia na «relação» com Hugo
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