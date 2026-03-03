Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

O que falta a Tiago para jogar melhor? Ariana é implacável: «Nascer de novo»

No Secret Story 10, a Voz chamou os concorrentes aos pares, para entrarem no cubo e fazerem um frente a frente. Ariana e Diogo foram desafiados a irem juntos fazer a atividade, e o momento acabou por ser tenso. A Voz questionou a concorrente sobre o que achava que faltava a Tiago, para ser um melhor jogador. A resposta foi clara: «Nascer de novo».

Recorde o que aconteceu nas últimas horas:

A noite desta segunda-feira, 2 de março, trouxe consequências sérias para Hugo no Secret Story 10. O concorrente foi sancionado depois de ter revelado uma missão a Ariana, quebrando uma das regras fundamentais do jogo. No confessionário, recebeu a notícia de que perderia 5 mil euros do seu prémio acumulado e, além disso, ficou automaticamente nomeado para esta semana.

Recorde-se que, na gala do passado domingo, Ariana já tinha sido penalizada pelo mesmo motivo, também com a perda de 5 mil euros. Depois da decisão anunciada no confessionário, a Voz dirigiu-se à casa para deixar um aviso claro a todos os concorrentes, reforçando que as missões são para cumprir em segredo absoluto e que novas infrações poderão trazer consequências ainda mais graves.

Mas as emoções não ficaram por aqui. Tiago voltou a estar no centro das atenções após ser alvo de várias críticas por parte dos colegas. A troca de farpas com Ariana, que marcou a gala de domingo, continuou a ecoar dentro da casa. Durante uma dinâmica realizada ao longo do dia, o concorrente foi novamente confrontado, desta vez por Diogo e Sara. Apesar de garantir que é “pela paz”, Tiago assegura que se irá sempre defender quando se sentir atacado, mantendo a sua postura firme perante o grupo.

Durante a tarde de ontem, dia 2 de março, Sara foi escolhida como Guia da semana. Os concorrentes reuniram-se na sala, a pedido da Voz, para elegerem quem iria liderar a casa durante mais uma semana de jogo. A escolha não passou despercebida, já que a própria concorrente deu a entender que poderá ter feito campanha junto dos colegas para garantir a posição. Confrontada pela Voz, Sara apresentou as suas razões para querer assumir a liderança, defendendo que tem perfil e capacidade para orientar o grupo nesta fase decisiva do programa. Resta saber se a sua liderança trará estabilidade ou mais conflitos ao programa.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe tudo o que acontece no Secret Story aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós
04:02

«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós

12:21
Luzia faz confissão inesperada a Sara: «Quando entram na minha casa têm de tirar as calças»
03:12

Luzia faz confissão inesperada a Sara: «Quando entram na minha casa têm de tirar as calças»

12:18
Sara e Luzia algemadas: Veja a reação das concorrentes
04:19

Sara e Luzia algemadas: Veja a reação das concorrentes

11:41
Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe
05:35

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe

11:30
A moda está a pegar! Jéssica «converte» concorrente a dormir com o som do secador
01:12

A moda está a pegar! Jéssica «converte» concorrente a dormir com o som do secador

10:15
Partida! Norberto finge que chora desalmadamente e deixa colegas em preocupação máxima
03:48

Partida! Norberto finge que chora desalmadamente e deixa colegas em preocupação máxima

09:51
Mais Vídeos

Mais Vistos

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Há 2h e 11min
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

2 mar, 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Ontem às 16:45
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

23 fev, 22:46
Ver Mais

Notícias

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 37 min
Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Há 1h e 39min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 2h e 0min
1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Há 2h e 11min
Pedro Jorge e Marisa levam os filhos à Disney. E o que vai ver agora é um verdadeiro “conto de fadas”

Pedro Jorge e Marisa levam os filhos à Disney. E o que vai ver agora é um verdadeiro “conto de fadas”

Há 2h e 34min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Hoje às 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 37 min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 2h e 0min
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Há 2h e 19min
Pedro Jorge e Marisa levam os filhos à Disney. E o que vai ver agora é um verdadeiro “conto de fadas”

Pedro Jorge e Marisa levam os filhos à Disney. E o que vai ver agora é um verdadeiro “conto de fadas”

Há 2h e 34min
Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Há 2h e 59min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe
05:35

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe

Há 1h e 57min
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Hoje às 01:20
Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»
02:08

Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»

Ontem às 22:52
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Ontem às 14:46
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

2 mar, 01:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Há 53 min
João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

Hoje às 08:23
Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Hoje às 07:58
Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Ontem às 15:47
Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Ontem às 15:29
Ver Mais Outros Sites