O que são afinal Diogo e Ariana? Nem eles sabem e a discussão prova isso

No Secret Story 10, após a dinâmica da “Caixa de Mexericos”, Diogo desabafou com Liliana sobre aquilo que tem com Ariana, com a amiga a ouvir tudo. Durante o momento, Diogo admitiu que Ariana não passa de uma amiga e que um futuro a dois não é garantido. A concorrente mostrou-se revoltada, visto que considera que os dois “têm algo”. Veja aqui o momento.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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