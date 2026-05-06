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«O Rio Sena nasce em Portugal» Gafes de concorrentes do Secret Story tornam-se virais

A meio da tarde, os concorrentes são questionados e desafiados pela Voz num conjunto de telefonemas que geram muitas gargalhadas em todos. Flávia e Ariana erram nas respostas e Marisa Susana acaba a imitar um leão.

  • Há 3h e 30min
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