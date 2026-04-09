O segredo de Jéssica foi revelado. E estas foram as reações dos concorrentes

No Secret Story 10, Ana não desperdiçou o Buzz grátis que conquistou ao ser a primeira a ver a mão na parede. A sua aposta foi direta ao coração: o segredo de Jéssica. Convicta de que o pai a abandonara depois de a mãe morrer, ignorou todos os sinais de alerta da colega e acertou. Jéssica desfez-se em lágrimas e a casa ficou em choque.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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