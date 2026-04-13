No Secret Story 10, após a Jéssica revelar o segredo do Tiago, o concorrente conta um pouco mais sobre a sua história. Partilha que aos 7 anos começou a ter dores nos joelhos, até perceber que tinha um vírus nas pernas. Ficou incapacitado de andar, até estar numa cadeira de rodas. Todos escutam com atenção e, por fim, o Hugo parabeniza o Tiago pela força, entendendo agora as suas frases sobre motivação.
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O testemunho arrepiante de Tiago sobre o seu segredo: «O vírus dominou as pernas»
- Secret Story
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