O testemunho arrepiante de Tiago sobre o seu segredo: «O vírus dominou as pernas»

No Secret Story 10, após a Jéssica revelar o segredo do Tiago, o concorrente conta um pouco mais sobre a sua história. Partilha que aos 7 anos começou a ter dores nos joelhos, até perceber que tinha um vírus nas pernas. Ficou incapacitado de andar, até estar numa cadeira de rodas. Todos escutam com atenção e, por fim, o Hugo parabeniza o Tiago pela força, entendendo agora as suas frases sobre motivação.