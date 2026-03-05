Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
O verniz estalou. Diana Dora mostra-se implacável e dispara em todas as direções

No Secret Story 10, Diana Dora mostra-se fora de si depois da nomeação direta. Ao ter sido distinguida pelo público como a planta da casa, a concorrente muda radicalmente de postura.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

