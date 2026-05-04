Objeto misterioso na madrugada surpreende a casa e Leandro falha missão da Voz

De madrugada, surge na porta giratória um cão de loiça, numa dinâmica inesperada proposta pela Voz. Leandro, o novo cúmplice, não acorda a tempo e acaba por ignorar o objeto que deveria ser utilizado para decorar a casa.

Pouco depois, toca a música do despertar e o concorrente levanta-se, procurando o animal sem sucesso, sem perceber de imediato o que se passou.

Já em ambiente mais descontraído, Liliana pede a Leandro que lhe faça o pequeno-almoço. O concorrente reage com ironia e recusa a tarefa, afirmando que não é “o Fábio”.

Liliana responde que vai mudar de roupa, sublinhando que não quer ficar de pijama como alguns colegas. Leandro aproveita o momento para comentar, em tom provocador, que apesar de alguns terem feito sestas, pelo menos conseguem arranjar-se, mantendo o ambiente ligeiro entre ambos.

