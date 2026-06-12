«Oportunista»: Liliana e Marisa Susana acusam Leandro de se juntar aos “bros”. E o caos instala-se

No Secret Story – Desafio Final, Liliana e Marisa Susana não ficaram indiferentes e criticaram a aproximação de Leandro ao grupo dos “bros”, mas o concorrente respondeu sem rodeios. Leandro acredita que as suas relações na Casa fazem muita "comichão".

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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