Os ciúmes estão de volta? Sara acusa João Ricardo: «Estás mesmo fixado no Pedro»

No Secret Story - Desafio Final, Sara foi um mote para a discórdia. Depois de escolher João Ricardo para uma refeição a sós, os concorrente criticaram-na e acusaram-na de ser incoerente. João Ricardo também não escapou às críticas. A discussão instalou-se... entre os dois protagonistas! Veja o momento.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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