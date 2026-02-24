No “Dois às 10”, Sara e Moisés revelam todos os detalhes da nova fase das suas vidas. O casal, que se apaixonou no reality show “O Triângulo”, no início de 2023, conquistou o público com a sua história de amor. Em agosto desse mesmo ano, Moisés pediu Sara em namoro num momento emocionante e, agora, dão mais um passo importante na relação: vão ser pais. Entre recordações, emoções e planos para o futuro, os dois partilham como estão a viver esta fase tão especial.
"Ou estou grávida ou estou a morrer": Sara e Moisés contam como descobriram a gravidez
Joana Lopes
Hoje às 10:45
