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Paciência esgotada. Eva faz aviso em relação a Diogo e Ariana: «Não vão ter reações minhas»

No Secret Story 10, Eva mostra-se firme e decidida em relação a Diogo e Ariana, garantindo que não vai reagir a nenhuma das suas ações: «A partir de hoje não vão ter reações minhas».