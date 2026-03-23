No Secret Story 10, mostram-se desiludidos com o triângulo Ariana, João e Eva.
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Pais de Ariana mostram-se abalados com o triângulo em que a filha se inclui
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- Ontem às 19:49
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Pais de Ariana mostram-se abalados com o triângulo em que a filha se inclui
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