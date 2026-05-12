VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Paixão de João Ricardo leva Daniela a dizer: «Está a fazer jogo» No Secret Story - Desafio Final, suposta paixão de João Ricardo leva Daniela a dizer: «Está a fazer jogo». Secret Story Hoje às 09:13 Últimos vídeos Últimos vídeos 02:19 Paixão de João Ricardo leva Daniela a dizer: «Está a fazer jogo» Hoje às 09:13 01:12 Quem muito dorme, muito perde. Voz lança pista na casa e ninguém reparou Há 53 min 05:02 Jogo sobre "traição" dá que falar na casa e as opiniões geram discórdia Há 55 min 01:20 Liliana e Leandro falam sobre o prémio de Pedro Jorge e as suspeitas são polémicas Há 1h e 24min 04:02 Alerta. Quarto New York está interdito até ordem em contrária e as reações não se fizeram esperar Há 1h e 32min 04:16 Clima azedou. Liliana lança farpa a Catarina e assuntos de fora da casa voltam "à baila" Há 1h e 38min 04:08 Sara perde a cabeça com Luzia e "arrasa-a": «Quando eu tiver que olhar para ti...» Há 1h e 49min 02:39 Luzia abre o coração e refere o que é mais duro de lidar dentro da casa. Sara está no centro do problema Há 1h e 57min 02:21 João Ricardo interrompe Luzia e aponta: «Vocês têm mais em comum do que dizem ter» Há 1h e 59min 05:36 Concorrentes debatem sobre a frase proposta pela Voz. E a discórdia instala-se Há 2h e 21min 01:53 «Mais vale uma verdade que...»: Voz lança forte dinâmica e estas são as reações Há 2h e 23min 02:23 Liliana aponta para teoria quase perfeita. E os colegas ficam boquiabertos Há 3h e 20min 02:41 Enigmas logo pela manhã. Concorrentes têm 2 horas para o desvendar Há 3h e 41min 01:54 «Não posso ser hipócrita»: Ariana fala sobre a sua saída do desafio Final Hoje às 09:25 01:19 Norberto defende namorada com tudo: «Vem com verdade, é o que falta na casa» Hoje às 09:23 04:30 Liliana e Pedro Jorge não se podem ver: «Precisa de aprovação» Hoje às 09:22