Sobre este vídeo

Paixão ou atração? Catarina faz revelações inéditas sobre os sentimentos por Norberto

No Secret Story 10, Catarina fala com Sara sobre os sentimentos que tem por Norberto. A concorrente fez revelações inéditas que ninguém sabia.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

